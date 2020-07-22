تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة الجهود لوقف اطلاق النار بليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الخارجية التركية

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء ان أنقرة وموسكو اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية من أجل تهيئة الظروف لتحقيق وقف اطلاق نار دائم في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك عقب انعقاد مشاورات رفيعة المستوى بين تركيا وروسيا في أنقرة ان الوفدين اتفقا على تسهيل تقدم الحوار السياسي الليبي بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ودعا البيان الأطراف الليبية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الانسانية بشكل آمن وتقديمها لجميع المحتاجين.

واشار الى امكانية انشاء مجموعة عمل مشتركة حول ليبيا وعقد الجولة المقبلة من المشاورات في موسكو في المستقبل القريب.

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وأكد مجددا التزام تركيا وروسيا بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وضرورة مكافحة "الارهابيين" من الأفراد والكيانات الذين تم تصنيفهم من قبل مجلس الأمن الدولي.

وشدد على ان حل الازمة الليبية يمر من خلال عملية سياسية بقيادة ليبية وبتسهيل من الأمم المتحدة مؤكدا انه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي.