عبير موسى: النهضة الإخوانية تضع تونس على كف عفريت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسية عبير موسى، إن الممارسات المتبعة من قبل رئاسة البرلمان ستؤدي إلى إعادة سيناريو ليبيا في تونس. وقالت موسى، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن تونس اليوم على "كف عفريت"، داعية إلى ضرورة التصدي إلى الممارسات التي يقوم بها "الخوانجية"، في إشارة إلى حركة النهضة. كما اعتبرت موسى أن النهضة تقوم بمناورات للبقاء في الحكم. وأشارت إلى أن رئاسة البرلمان تسعى إلى تعيين جلستين عامتين هما جلسة سحب الثقة من رئيس الحكومة وجلسة سحب الثقة من الغنوشي، بما يعني التصويت على رئيس حكومة للبرلمان ورئيس حكومة لرئيس الجمهورية، وهو ما سيعجل في دخول البلاد في السيناريو الليبي، معتبرة أن الهدف من هذا المسار هو الضغط على رئيس الجمهورية والأحزاب الأخرى وفق قولها. ولفتت إلى أن تأجيل مكتب البرلمان لجلسة سحب الثقة من الغنوشي يأتي لمواصلة النظر في عريضة سحب الثقة من الحكومة ومتابعة جمع الإمضاءات لتتجاوز 109، في حين أنه لم يتم الإعلان عن هذه النقطة. وأوضحت أن حركة النهضة تعمل على ترك لائحة سحب الثقة من الحكومة المستقيلة إلى آخر اللحظات، معتبرة أنها ورقة ضغط خطيرة من الغنوشي، محذرة من إمكانية إعادة السيناريو الليبي في تونس في هذه الحالة. وشددت على أن مناورات النهضة تصب في إمكانية إعادة السيناريو الليبي في تونس، أي سيناريو مدعوم بوجود حكومتين يتنازعان الشرعية، وفق تعبيرها.

