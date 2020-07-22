شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العربية للطيران" تشغّل رحلات عودة بين الشارقة وبيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الأربعاء، عن قيامها بتشغيل رحلات عودة بين الشارقة وبيروت يومي 29 و30 يوليو 2020.



وقالت الناقلة إن الرحلات متاحة للحجز على الموقع الشبكي للناقلة أو من خلال وكيل السفر الخاص أو مركز الاتصال التابع لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العربية للطيران" تشغّل رحلات عودة بين الشارقة وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.