شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين علي خليفة أحمد القمزي، مديرًا عامًا لبلدية مدينة العين.



كما أصدر قراراً بتعيين عبدالله عبدالحميد الساهي، وكيلاً لدائرة البلديات والنقل، وتعيين عمر إبراهيم النعيمي، مديراً عاماً للشؤون المؤسسية بدائرة البلديات والنقل، وتعيين عبدالله محمد معتوق المرزوقي، مديرًا عامًا لمركز النقل المتكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيينات جديدة في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.