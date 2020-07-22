وزير الري الأسبق: أطراف عديدة تحمي إثيوبيا منها تركيا وأديس أبابا تماطل من أجل فرض الأمر الواقع

أحمد أبو عقيل

تساءل الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الأسبق عن المستفاد فى حالة عدم التوصل لإتفاق حول سد النهضة قائلا:" بالطبع أثيوبيا وخلينا نفتكر ماذا فعلت تركيا مع العراق حيث بدأت بإتفاق جزئى حول التخزين ولم تلتزم بعدها، وكلنا نرى مايحدث فى العراق من جفاف".

وأضاف علام أن إثيوبيا تراهن على إنتهاء بناء السد وتخزينه من خلال المراوغة والكذب والخداع لإضاعة الوقت، وفرض الأمر الواقع، مع الدعاء بأن الظروف تكون غير مواتية لتوجيه ضربة عسكرية لها".

وكشف الوزير السابق أن هناك العديد من الأطراف تحمي إثيوبيا ومنهم الكتلة الغربية ولا ننسى القاعدة التركية فى الصومال والأخرى فى مطار أديس أبابا وإتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا وغيرها من الأفعال المخزية من خليفة المسلمين المنتظر!.

وأكد أن مصر لن تترك حقها في مياه النيل مهما كلف الأمر، مشيرا إلى أن مصر تحاول تحت مظلة الإتحاد الأفريقي تذليل العقبات بأكثر قدر من الصبر والثبات، وإثبات المخالفات رسميا تحت المظلة الأفريقية، والخروج بواحدة من النتيجتين المنتظرين إمّا (إتفاقية ملزمة) أو (تعنت أثيوبى يشهد علية الإتحاد الإفريقى) والتحرك تبعا للنتيجة الفعلية.

وتابع :" المفاوضات المقبلة ستكون مشابهة للماضية مع دور أكبر للمراقبين لوقف أى خروج عن الإطار الذى تم الإتفاق عليه!!