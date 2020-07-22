إثيوبيا تتحدى وتعترف بانتهاء المرحلة الأولى من الملء.. وفيديو للسد يكشف آلاعيب أديس أبابا.. وآبي أحمد: انتصار كبير.. ومصر ترد

كتب: ضياء السقا

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إن بلاده أنهت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

يأتي هذا بالتزامن مع تداول وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قالوا إنه يوضح ملء خزان سد النهضة في إثيوبيا.

ويبدو من الفيديو أنه موقع سد النهضة الإثيوبي، حيث يظهر المستوى الذي وصلت إليه تعبئة خزان السد.

آبي أحمد بعد الإعتراف بإنتهاء المرحلة الأولى من الملء: انتصار كبير

من جانبها، نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها عن استكمال المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.

وبعث رئيس الوزراء أبي أحمد، برسالة تهنئة بمناسبة الانتهاء بنجاح من مشروع المياه، مؤكدًا أن إتمام الجولة الأولى في غضون أيام قليلة قبل نهاية الشتاء هو علامة على انتصار كبير للبلاد.

كما شكر الشعب الإثيوبي، على دعمه لبناء السد، والمفاوضين الذين أنجزوا واجباتهم المهنية والمدنية خلال المفاوضات، وكذلك قادة البلاد السابقين الذين ساهموا في الوضع الحالي للسد.

وقال إن الحشوة الحالية هي علامة بارزة لإنتاج توربينين، مضيفًا أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه فيما يتعلق بالدبلوماسية والبناء.

ودعا الشعب والحكومة إلى مواصلة العمل معا من أجل التغيير والمنفعة الوطنيين، كما دعا إلى تعزيز برنامج زراعة البصمات الخضراء لضمان استدامة السد.

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بيان من الخارجية المصرية

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، صباح الأربعاء، بشأن القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت، الثلاثاء، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.

وأضاف حافظ أنه قد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

وأشار المتحدث إلى أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت عدداً من الصور عبر الأقمار الصناعية عالية الدقة تظهر "سد النهضة" ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

وعقدت، الثلاثاء، القمة السودانية المصرية الإثيوبية المصغرة بشان سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقى لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث عقب جولة المفاوضات الاخيرة والتي كانت برعاية السودان، حيث تأتي هذه القمة عبر الفيديو كونفرنس بدعوة من دولة جنوب افريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

من جانبه، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على مواصلة المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة وتقريب وجهات النظر.