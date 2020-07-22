بدء صرف منح عيد "العمال والفطر" للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بدء صرف منحة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، وحتى 21 أغسطس القادم.

وأوضح حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، أنه جرى صرف المنحة المقررة بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 3125 مستفيدًا من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بجملة 1000 جنيه لكل عامل، وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى المحافظة، بمبلغ 3 ملايين و125 ألف جنيه، فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 20 أغسطس القادم.