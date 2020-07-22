مساعد وزير المالية يكشف لمصراوي عن اسم مبادرة تحفيز الاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

كشف محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، لمصراوي، عن اسم المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

وقال عبد الفتاح لمصراوي، إنه اعتبارا من غدٍ الخميس سيتم وضع "بانر" كبير على مدخل كل مصنع أو كل متجر مشارك في المبادرة بانر كبير مكتوب عليه اسم المبادرة "ميغلاش عليك".

وأضاف أنه سيتم أيضا لصق "استيكر" على المنتج الذي سيتم المشاركة به في المبادرة.

وتستهدف المبادرة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر الاتفاق على خصم من المصنعين والتجار المشاركين بها بمتوسط 20%، لكل من يريد الشراء سواء كانوا من المقتدرين ماديا أم لا.

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كما سيتمتع حاملو البطاقات التموينية بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%.

وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل غدا الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).

وبحسب ما ذكر محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.