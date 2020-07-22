الأعلى للإعلام: 16 أغسطس آخر موعد لتقنين أوضاع الوسائل وندرس مد الفترة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة التراخيص ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل وسنطالب كل من يشملهم القانون بأن يتقدموا للمجلس لتقنين أوضاعهم- بحسب تعبيره.

وأوضح جبر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم أن اللجنة أعدت النماذج الموجودة على الموقع الإلكتروني وتقديم كل التسهيلات.

وتابع: "سنبدأ إعادة تشكيل اللجنة من جديد ونحتاج عدد كبير من الموظفين لهم خبرات معينة، وآخر موعد لتوفيق الأوضاع 16 اغسطس لكن سندرس هل هناك ضرورة لمد الميعاد أم لا".