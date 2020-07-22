محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الحريق الذي نشب منذ قليل في أحد كابلات الكهرباء بدار الكتب والوثائق القومية، محدود وتم إخماده فور اندلاعه، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو المقتنيات.
وقال المصدر، لمصراوي، بدأ الحريق بماس كهربائي بأحد كابلات الكهرباء في المنطقة الموجودة بين دار الكتب والوثائق وبين هيئة الكتاب، وفور وقوعه المسئولون عن السلامة والصحة المهنية بإخماده، دون أي خسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في دار الكتب والوثائق بسبب ماس كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.