رفض طعن مرشحين مستبعدين من كشوف "الشيوخ" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
رفضت محكمة القضاء الإداري ببنها، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من اثنين من المرشحين، المستبعدين من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، بضمها إلى قائمة المرشحين.
وكان المرشحان تقدما بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهما من كشوف المرشحين بسبب تخلفهم عن التجنيد.
ووصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 60 مرشحًا حتى الآن، بعد أن جرى استبعاد 3 مرشحين بسبب عدم استيفاء الأوراق والموقف من التجنيد، وتنازل مرشح ثالث.
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