السعودية تنعى والدة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

نعى الديوان الملكي السعودي، والدة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، وأعلن أنه سيصلى عليها، اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض" تغمدها الله بواسع رحمته

ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.

ونعى الأمير سعود بن نهار بن سعود، الأميرة الراحلة، عبر تويتر قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله وجناته إن شاء الله غالية قلبي جدتي إنا لله وإنا إليه راجعون".

والأميرة الراحلة، هي والدة الأميرة صيتة بنت سعود، والأميرات: لطيفة، والجوهرة، وبزة، إضافة إلى الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز.

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أعلنت السعودية تسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ أسبوع في

حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ، فيما لا يزال معدل الإصابات الجديدة في انخفاض مستمر تدريجيا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 44 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 34 وفاة يوم أمس)، ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ 15 يوليو عندما تم تسجيل 45 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 2331 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل2476 إصابة أمس، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.