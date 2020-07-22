أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء، أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأربعاء أن

الولايات المتحدة رصدت خلال اليوم الماضي 1082 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع رقم اليوم السابق (372 وفاة).

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وذكرت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 64534 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"،

مقابل 56 ألف إصابة في اليوم السابق.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة، 3902233 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 142073 حالة وفاة و1182018 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية، مع تسجيل عدد من الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين.