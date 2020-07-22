لبنان توقف عراقيين حاولا تهريب عملة مزورة

اعتقلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم الأربعاء، شخصين من الجنسية العراقية حاولا تهريب أموال مزيفة إلى العراق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت في بيان، انه "بتاريخ 21-7-2020، أوقفت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية درك مطار بيروت الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، شخصين عراقيين حاولا على متن شركة الخطوط الجوية العراقية تهريب كمية من العملة المزيفة إلى العراق".

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وأضافت، أن "الشخصين المنحدرين من التابعية العراقية حاولا تهريب 60.500 دولار أمريكي و31.500.000 دينار عراقي، وهما: ي. س. (مواليد عام 1988)، خ. ع. (مواليد عام 1985)".

وأوضحت أنه تم التحقيق معهما من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة

القضاء المختص.

وأعلنت المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على سبعة إرهابيين في نينوى وفق أحكام المادة (4) إرهاب، لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية.

وأوضحت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أن أربعة منهم عملواتحت أسماء مختلفة في ما يسمى ديوان الجند، كما عمل الإرهابي المُكنى (أبو حمزة) بما يسمى فرقة مؤتة، والإرهابي المُكنى (أبو سعد) بما يُسمى قاطع الموصل بصفة مقاتل، وإرهابي آخر بما يسمى ولاية نينوى.