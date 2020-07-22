الدفاع الجزائرية تُعلن تدمير قنبلة ومعدات تُستخدم في إعداد المتفجرات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تستخدم في إعداد المتفجرات بولاية عين الدفلى (شمال).



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية

اليوم الأربعاء، إنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الثلاثاء، قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدات تستعمل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى مواد غذائية وملابس خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى.

وأضاف البيان أنه تم توقيف 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين بمنطقة "إن قزام"، جنوبي البلاد.

