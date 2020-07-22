سرت تتصدر تويتر.. ومغردون: مصر انتصرت قبل خوض الحرب

تصدرت مدينة سرت الليبية محركات البحث تويتر، بعد موافقة مجلس النواب المصري في جلسته السرية السابعة أول أمس الإثنين، بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات "الإجرامية" المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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وقال نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن تركيا حصلت على 8

مليار دولار من قطر، بعد أن تمكن وزير الدفاع التركي باقناعها بأن اردوغان اتفق علي استخدام قاعده عسكريه في مالطه لاقلاع المقاتلات الحربية في حال دخول سرت والجفره، لتغطيه تكاليف الحرب في حال تصادم تركيا مع مصر .

وأكد مغردون، أن تركيا والدول التي تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية غير قادرة على دخول مدينة سرت الليبية، جعلهم يفكرون فى البدائل من خلال

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إثار الشارع المصري، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش فى سيناء، لكن ستظل سيناء مصرية ويدافع عنها الجيش المصري، وسوف ننجح فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذورة، من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

ولفت آخرون، أن الأتراك لم يتقدموا خطوة واحدة نحو مدينة سرت والجفرة، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعيان القبائل الليبيه، عندما قال :" أن تنتصروا بنا فسننصركم".

وأوضح مغردون، أن تركيا ومليشياتها يعلمون جيدًا أن الاقتراب من سرت والجفرة أو الخطوط الحمراء التى رسمتها القيادة السياسية المصرية، نهاية تركيا، قائلين:" بعد تهديدات لمده شهر، يُمكن القول أن الجيش المصري انتصر قبل خوض الحرب".