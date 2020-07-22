كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 7 دواعش في غارة أمريكية بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكيوم"، اليوم الأربعاء، غارة جوية في الصومال أسفرت عن مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

قالت "أفريكيوم"، في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، إن العملية العسكرية نفذت بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

واستهدف الجيش الأمريكي، العناصر الداعشية، ردا على هجوم لهؤلاء على قوات شريكة لواشنطن، الثلاثاء، قرب مدينة بوساسو، المطلة على خليج عدن.

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وتشهد الصومال تنظيمات إرهابية، أبرزها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتسعى هذه الحركة إلى إسقاط حكومة مقديشو المدعومة من الأمم المتحدة.

وكانت حركة الشباب من العاصمة، طُردت من مقديشو في 2011، وفقدت السيطرة على معظم معاقلها الأخرى بعد ذلك.

لكن حركة الشباب لاتزال تشكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ مسلحيها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة التي تشارك في قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.