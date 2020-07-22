كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تثبت كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت دولة الإمارات، كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن.

وقدمت دولة الإمارات، منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي، وباتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة.

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وباتت دولة الإمارات محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها.

أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.