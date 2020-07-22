كورونا تضرب فريق المغرب الفاسي.. إصابة مدرب الفريق و4 لاعبين

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل فريق المغرب الفاسي.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت إصابة أربعة لاعبين في فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، ومدرب الفريق، الإطار الوطني منير الجعواني.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصابين بفيروس كورنا في فريق المغرب الفاسي، نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في مكناس، قصد إخضاعهم للعلاج، فيما يتم حصر المخالطين من طرف السلطات الصحية.

وكانت الحكومة قد قررت، الأحد الماضي، رفع الحجر رسميا عن مباريات كرة القدم، ورياضات أخرى، إذ يتوقع أن يلعب فريق الرجاء البيضاوي ضد الدفاع الجديدي في أول مباراة لاستئناف الدوري المغربي.