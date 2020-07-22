أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل فريق المغرب الفاسي.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت إصابة أربعة لاعبين في فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، ومدرب الفريق، الإطار الوطني منير الجعواني.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المصابين بفيروس كورنا في فريق المغرب الفاسي، نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في مكناس، قصد إخضاعهم للعلاج، فيما يتم حصر المخالطين من طرف السلطات الصحية.
وكانت الحكومة قد قررت، الأحد الماضي، رفع الحجر رسميا عن مباريات كرة القدم، ورياضات أخرى، إذ يتوقع أن يلعب فريق الرجاء البيضاوي ضد الدفاع الجديدي في أول مباراة لاستئناف الدوري المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تضرب فريق المغرب الفاسي.. إصابة مدرب الفريق و4 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.