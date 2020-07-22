اليمن.. هيئة الهلال الإماراتي بالساحل تستهدف 500 أسرة فقيرة

الأربعاء 22 يوليه 2020

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة واشراف الهلال الأحمر الإماراتي واصلت الهيئة لليوم العاشر على التوالي توزيع المساعدات الغذائية في الساحل الغربي والتي بدأتها قبل عشرة أيام في مديرية الخوخه لتواصل طريقها إلى مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة، حيث استهدفت فرق الاغاثة التابعة لهيئة الهلال بالساحل 500 أسرة فقيرة من سكان قرى “الجاح و المرازيق و قرية الصفارية والشواذل وقرية القباصية ” وتقع هذه القرى على خط التماس التى تتعرض للقصف اليومي المتكرر من قبل مليشيا الحوثي الارهابية.



واستفاد من هذه المساعدات 3500 نسمة ممن يعيشون في حالة من الفقر والحاجة الملحة للغذاء بعد أن احرمتهم مليشيات الانقلاب مصادر دخلهم التى يحصلون عليها من مزارعهم التى قامت بزراعتها بالالغام و الشواطئ الصيد التى اصبحت مفخخة بالالغام العائمة.

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ويأتي هذا الدعم مواصلة للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين في المناطق الريفية والنائية واستمراراً لتدفق المساعدات الإغاثية والإيواية للأسر المتضررة بمديريات الساحل الغربي المحرره.

وأعرب المستفيدون من المساعدات الإنسانية بمديرية حجر عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

هذا وقد سيّرت الهيئة في وقت سابق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية لمخيمات النازحين بالوعرة والعليلي والجحيبر و الاحواش بمديرية الخوخه ومخيم النازحين بقرية غليفقة والدريهمي تقدر 120 طنا من المساعدات الغذائية الضرورية