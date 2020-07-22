

قررت سلطنة عمان منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا خلال الفترة من 25 تموز/يوليو الجاري وحتى الثامن من آب/أغسطس المقبل، كما أعلنت أنها ستمنع الحركة بين كافة محافظاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، إلى الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت المقبل لمدة أسبوعين.

وكشف البيان عن منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحال التجارية خلال هذه الفترة وتكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية .

ولفت إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية، وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد .

وكانت وزارة الصحة في السلطنة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 337، والإصابات إلى 69 ألفا و887 حالة.

وستفرض السلطنة أيضا حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان: منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.