اندية الدرجة الثانية تطالب بضمان تمثيلها في الهيئة العامة لاتحاد الكرة

وذكرت الأندية في بيان مشترك تلقته الخليج 365، أنه "الى اللجنة التطبيعية.. في الوقت الذي نبارك لكم جهودكم الطيبة والمخلصة في التأسيس لمنظومة كرة القدم العراقية بمسارات صحية وصحيحة بعيدة عن الاحتكار وملبية لطموحات الشارع الكروي وسوف يسجل لكم التأريخ هذا الإنجاز، لا يخفى على حضراتكم ان منظومة كرة القدم العراقية فيما يخص الاندية الرياضية تتكون من ثلاث فئات اساسية هي الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة".وأضافت "بعد ان قام الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بتغيير التسميات اصبح لدينا اندية الدرجة الممتازة والدرجة الاولى والدرجة الثانية وهذه التسميات تطلق على الاندية التي تمارس لعبة كرة القدم وبجميع فئاتها من متقدمين وفئات عمرية وبالنظر للوضع الذي مر به الاتحاد السابق تم تنظيم دوري الدرجتين الممتازة والاولى وانيطت مسالة تنظيم دوري الدرجة الثانية الى الاتحادات الفرعية لغرض تأهيل هذه الاندية الى الدرجة الاولى مثلما انيطت مسالة تنظيم دوري الدرجة الاولى الى الاتحاد المركزي لغرض التأهيل الى الدوري الممتاز".وبينت ان "هناك اتحادات فرعية عملت بجد وبالتعاون مع الاندية لتنظيم دوري الدرجة الثانية والفئات العمرية وطيلة المواسم السابقة مما جعل هذه الاندية تصرف مبالغ طائلة كأجور التحكيم والنقل والتجهيز والاعداد، مما تقدم فأن اندية الدرجة الثانية هي اندية منضوية تحت خيمة الاتحاد العراقي المركزي ومثلما عليها واجبات فأن لها حقوق التمثيل في الهيئة العامة حالها حال الاندية الاخرى والتي وصلت الى الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى من خلال دوريات الدرجة الثانية الا ما ندر في بعض الاتحادات الفرعية بالإضافة الى مشاركة عدد كبير منها في بطولة كأس العراق".

وتابعت "من هنا ومن مبدأ تثبيت الحقوق وانصاف الجميع لابد وان تأخذ لجنتكم الموقرة قرارها بإضافة نسبة لأندية الدرجة الثانية الى الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم ومن جانب اخر اعطائها حقها القانوني في الاطلاع على لوائح انتخابات الاتحادات الفرعية كونها اساسا عضوا في الهيئة العامة لهذه الاتحادات".

وزادت "املنا كبير بتفهمكم لحقائق الامور وعدم بخس حق الجميع والتأسيس لمنظومة كرة قدم عراقية حقيقيه منصفة تراعي حقوق جميع ممارسي هذه اللعبة من الاندية العراقية، علما أن لجنتكم الموقرة اشارت بمسودة النظام الأساسي الجديدة بالفقرة ( 1 ) من المادة ( 1 ) انها تعمل وفقا لقانون الاتحادات المركزي والنافذ ذي الرقم ( ١٦ لسنة ١٩٨٦ ) والذي ينص بالمادة ( 3 ) على حق النوادي الرياضية والمؤسسات التي تمارس بفريق واحد في الأقل فعالية رياضية من اختصاص اتحاد رياضي الانتماء لهذا الأتحاد ... الخ )".

