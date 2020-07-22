وذكرت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 64534 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 56 ألف إصابة في اليوم السابق.
وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة، 3902233 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 142073 حالة وفاة و1182018 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.
وعاودت وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية، مع تسجيل عدد من الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. أكثر من ألف وفاة و65 ألف إصابة بكورونا في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.