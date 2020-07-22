بالصور.. محاضرون يكشفون عن تعرضهم للضرب أمام بوابة مجلس الوزراء

وقال احد المتظاهرين في حديث للسومرية نيوز، إن "العشرات من المحاضرين المجانيين، تظاهروا اليوم امام البوابة التاسعة لمجلس الوزراء في بغداد".

وأضاف ان "القوات الأمنية، قامت بتفريق المتظاهرين وضربهم بالهراوات مما تسبب بإصابة ما يقارب نحو 40 متظاهراً".