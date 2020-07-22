بالصور.. محاضرون يكشفون عن تعرضهم للضرب أمام بوابة مجلس الوزراء

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كشف عدد من المتظاهرين من المحاضرين المجانيين، عن تعرضهم للضرب من قبل القوات الأمنية امام بوابة مجلس الوزراء في بغداد.
وقال احد المتظاهرين في حديث للسومرية نيوز، إن "العشرات من المحاضرين المجانيين، تظاهروا اليوم امام البوابة التاسعة لمجلس الوزراء في بغداد".
وأضاف ان "القوات الأمنية، قامت بتفريق المتظاهرين وضربهم بالهراوات مما تسبب بإصابة ما يقارب نحو 40 متظاهراً".
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