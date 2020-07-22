بالأرقام.. احصائية حديثة عن اصابات ووفيات كورونا حول العالم

وفي الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى عدد للإصابات في العالم، وبلغ 3.91 ملايين حالة؛ حذر الرئيس دونالد ترامب من أن "الوضع سيزداد سوءا على الأرجح -للأسف- قبل أن تتحسن الأمور".

وجاءت أعلى 5 دول من حيث عدد الإصابات، بعد أميركا: البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، لكن -وحسب الإحصاءات- يظهر أن أسرع وتيرة لانتشار المرض كانت في الأميركتين، حيث سُجل أكثر من نصف حالات العدوى في العالم، ونصف الوفيات.



كما شهدت كندا ارتفاعا مفاجئا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع، بعد أكثر من شهر من تسجيل تراجع مستمر في الحالات، ودخول معظم البلاد في المرحلة الثالثة من إعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة شبه الطبيعية.

وفي ألمانيا، سجل معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وفي فرنسا، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 214 ألفا و607 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 5 آلاف و862 إصابة جديدة، و165 وفاة، خلال آخر 24 ساعة.

أما أستراليا فقد كشفت اليوم عن 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها قبل 4 أشهر، كما حذرت السلطات من مرحلة جديدة حرجة في أكبر مدينتين في البلاد.

وفي البرازيل، أظهرت الفحوص إصابة أكثر من 2.15 مليون شخص بالفيروس، بينهم الرئيس جايير بولسونارو، وتوفي ما يزيد على 81 ألف شخص.

Advertisements

ودخل وزيران في جنوب أفريقيا المستشفى لإصابتهما بمرض كوفيد-19، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في أكبر بلد صناعي في أفريقيا 372 ألفا و628 شخصا، وصلت الوفيات إلى 5 آلاف و173.

في الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، من بينها 5 حالات وافدة من الخارج و9 إصابات محلية، ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإنه لم تُسجل حالات وفاة بسبب المرض أمس.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في باكستان اليوم إلى 267 ألفا و428 حالة، وذلك عقب تسجيل 1332 إصابة جديدة.

وكذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في الهند إلى مليون و192 ألفا و915 حالة، وذلك عقب تسجيل 37 ألفا و724 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

من جهتها، أطلقت اليابان اليوم الأربعاء حملة ترويج سياحية مثيرة للجدل بأموال دافعي الضرائب، رغم المخاوف من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.