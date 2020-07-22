بابل تفرض حظرا للتجوال ايام الخميس والجمعة والسبت

اعلنت خلية الازمة الازمة في محافظة بابل، الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال ايام الخميس والجمعة والسبت. وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة ايام الخميس والجمعة والسبت". واضافت ان ذلك جاء "تماشيا مع توجيهات خلية الأزمة المركزية".



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