انت الان تتابع الولايات المتحدة: اكثر من ألف وفاة و64 ألف اصابة جديدة ب"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أظهرت احصائيات اليوم الاربعاء أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من ألف حالة وفاة بالاضافة إلى ما يزيد عن 64 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 1082 وفاة بالإضافة إلى 64534 اصابة بالفيروس التاجي خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 141995 وفاة و3899211 اصابة في الولايات المتحدة.

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كما لفتت إلى أن ولاية كاليفورنيا تخطت نيويورك بعدما سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات العدوى في كاليفورنيا 409382 اصابة مقابل 408181 اصابة في نيويورك التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في البلاد.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس التاجي.