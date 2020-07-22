شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 356 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منها "18 في القدس و154 في الخليل، بينما لم تسجل اي حالة في محافظة رام الله والبيرة.



وأوضحت وزارة الصحة انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة فيما سجلت 16 حالة تعافٍ في محافظة نابلس.. وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المركزة 16 حالة بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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