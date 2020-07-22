شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة بالسعودية تعلن تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، تسجيل 2331حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 258156 حالة .

Advertisements وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3139حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 210398 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 45157 حالة، والحالات الحرجة 2143 .

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