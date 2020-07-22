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التلفزيون الإثيوبي ينشر لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

التلفزيون الإثيوبي ينشر لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة

متابعات_ الخليج 365

نشر التلفزيون الإثيوبي "etv" لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء سد النهضة، وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد.

 

وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد، وفقا للبيان.

 

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه "تم تخزين 4.9 مليارات متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء"، معتبرا أن "هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان".

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وقال بقلي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "اكتمال الملء الأولي لسد النهضة يعد إنجازا تاريخيا، حيث تم تخزين 4.9 مليارات متر مكعب من المياه في تمام الساعة الـ10 من مساء الثلاثاء".

 

وأضاف أن "المياه تدفقت بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي دون أن تنقص المياه عن دول المصب مصر والسودان" بحسب روسيا اليوم.

 

وأشار إلى أن "نتائج القمة الإفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون شاملا ومستداما يحقق الاستخدام العادل للمياه".

 

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