شكرا لقرائتكم بيان روسي تركي مشترك: تعزيز الحوار السياسي بين الليبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

وتدعم روسيا، إضافة إلى مصر والإمارات، الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معارك ضد قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.

وقال البيان المشترك إن تركيا وروسيا اتفقتا في محادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

تعبيرية

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

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يأتي ذلك فيما انتهت تركيا من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع احتمال إرسال مصر جنوداً إلى ليبيا، حسب ما نقلته صحيفة "زمان" عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية.

ونقلت الصحيفة التركية عن هذه المصادر تأكيدها أن أنقرة "تراقب تبعات قرار البرلمان المصري (بالسماح بإرسال قوات مصرية إلى ليبيا) عن كثب".

وأضافت المصادر أن تركيا "مستعدة للرد على أي هجوم تتعرض له قواتها المتواجدة في ليبيا أياً كان الطرف الذي يشن الهجوم".

وكشفت المصادر أنه بحال إرسال مصر قوات عسكرية إلى ليبيا "فإن تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية"، حسب ما نقلته "زمان".