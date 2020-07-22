آبي أحمد بعد الإعتراف بإنتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة: انتصار كبير للبلاد





نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي أعلن فيها عن استكمال المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.

وبعث رئيس الوزراء أبي أحمد، برسالة تهنئة بمناسبة الانتهاء بنجاح من مشروع المياه، مؤكدًا أن إتمام الجولة الأولى في غضون أيام قليلة قبل نهاية الشتاء هو علامة على انتصار كبير للبلاد.

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كما شكر الشعب الإثيوبي، على دعمه لبناء السد، والمفاوضين الذين أنجزوا واجباتهم المهنية والمدنية خلال المفاوضات، وكذلك قادة البلاد السابقين الذين ساهموا في الوضع الحالي للسد.

وقال إن الحشوة الحالية هي علامة بارزة لإنتاج توربينين، مضيفًا أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه فيما يتعلق بالدبلوماسية والبناء.

ودعا الشعب والحكومة إلى مواصلة العمل معا من أجل التغيير والمنفعة الوطنيين، كما دعا إلى تعزيز برنامج زراعة البصمات الخضراء لضمان استدامة السد.