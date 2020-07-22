الغافولي يعود بكليب جديد من ألبوم 2020

يستعد الفنان زكرياء الغافولي لاصدار عمل فني جديد، من ألبومه لـ”زكرياء الغافولي 2020″، يحمل عنوان “الخمسة د الصباح”.

وأعلن الغافولي اقتراب إصداره كليب عمله الجديد، الذي يعتبر 4 كليب من كليبات ألبومه بعد “تغيب وتبان”، و“ضارني قلبي، وأوداياوا”.

وانتهى الغافولي، في الأيام السابقة، من تصوير كليبه الجديد، ليقرر طرحه قريبا.

وحضر الغافولي لعام 2020 ألبوما من 6 أغان، تطرح بشكل منفرد على فترات متباعدة، وهي متنوعة بين الراي، والرومانسي، والشعبي العصري.