العالم يتجاوز 15 مليون إصابة بفيروس كورونا شفي منها أزيد من 60%

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود صباح اليوم الأربعاء، إلى أزيد من 15 مليونا و118 ألفا، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 620,033، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 15 مليونا و117 ألفا و078 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 9,134,332 مليون؛ بنسبة تجازوت 60 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 5.6 مليون شخص بنسبة بلغت37 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم 63 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون ي قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم الأربعاء، توفي أكثر من 620,033 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة 6 في المائة، إذ يعرف هذا المؤشر تراجعا ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية.