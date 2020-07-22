لقي شخص مصرعه، وأصيب أزيد من 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، اليوم الأربعاء، بالقرب من القنطرة المحادية لسوق السبت رهونة في جماعة عين بيضاء، ضواحي إقليم وزان.
مصادر محلية، أشارت إلى أن الحادث تسبب في إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انحراف الحافلة، وانقلابها بجنبات الطريق، ما خلف حالة من الرعب، والهلع في صفوف ركابها.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حلت في عين المكان، حيث نقل عدد من الجرحى إلى مستفى ابي القاسم الهواري في وزان لتلقي العلاج.
وفتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف، وملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر حرب الطرق.. انقلاب حافلة لنقل الركاب يخلف قتيلا وعددا من الجرحى ضواحي وزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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