"السرايا" يقدّم "إلى فيروز".. حفل موسيقي بالبث المباشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعرض مسرح "السرايا" بالتعاون مع المكملة ليافا ومعهد "قرار" يوم الجمعة القادم، حفلًا موسيقيًّا باسم "إلى فيروز" عبر تقنية البث المباشر على "فيسبوك" و"يوتيوب".

ويبدأ البث في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر صفحتي مسرح "السرايا" وموقع "يافا ٤٨" على "فيسبوك"، وقناة "Abreeshi5" على "يوتيوب".

ويأتي هذا العرض عبر تقنية البث المباشر بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا الذي قوّض المجال الفنيّ حديثًا. ويعمل مسرح "السرايا" على إنتاج سلسلة أمسيات من بينها هذا العرض الموسيقيّ بالتعاون مع المكملة ليافا ومعهد "قرار" والتي سترى النّور في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويوجَّه المسرح من خلالها تحيّةً لعمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية تقديرًا لمسيرتهم الفنية وتواصلًا وارتباطًا مع الثقافة العربية التي تعتبر يافا امتدادًا لها.

ويذكر أن هذه الأمسية هي الثانية من نوعها هذا العام، حيث عرضت الأولى في بداية العام وكانت تحت عنوان "مال الشّام: تحيّة إلى صباح فخري".