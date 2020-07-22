بيريز مقتنع بفوز نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، واثق من فوز نجم أحد نجوم فريقه بالكرة الذهبية في يوم من الأيام.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن بيريز مقتنع بأن ماركو أسينسيو سيفوز بالكرة الذهبية.

وتعرض أسينسيو لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري، وكان مقدرا له عدم اللحاق بأي مباراة لولا جائحة كورونا، التي جمدت النشاط ما يقرب من 3 أشهر.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن بيريز أخبر أسينسيو بهذا الأمر عدة مرات منذ عودته من الإصابة، حيث قال له: "سترى، ستفوز بجائزة الكرة الذهبية في يوم ما.. نحن نثق بك كثيرًا".

ويعتبر بيريز أحد أكثر الأشخاص الذين أظهروا دعمًا غير محدود لأسينسيو خلال فترة التعافي من إصابته الخطيرة.

جدير بالذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" اتخذت قرارًا بحجب جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.