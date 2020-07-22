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حارس ليفربول قد يخوض تجربة جديدة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن حارس مرمى قد يخوض تجربة جديدة، الموسم الكروي القادم، باللعب إلى الدوري الفرنسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن حارس الريدز، صاحب الـ27 عاما، لوريس كاريوس، مطلوب للدفاع عن قميص مونبلييه.

وكان الحارس الألماني قد عاد إلى ليفربول، في أيار/مايو الماضي، بعد انتهاء موسمي الإعارة لصفوف بشكتاش التركي.

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لكن لا يبدو أنه سيشكل جزءا من حامل لقب البريمييرليغ، في الموسم المقبل، وفقا للصحيفة.

وسيحاول الريدز بيع كاريوس، لاعب ماينز السابق، خاصةً أن عقده مع النادي سينتهي في حزيران/يونيو 2022.

وكان كاريوس قد تلقى العديد من الانتقادات، بعد تسببه في هزيمة ليفربول (3-1) أمام ، في نهائي عام 2018.

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