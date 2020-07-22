مدى الكرمل يستعد لمؤتمره السادس لطلبة الدكتوراه الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، للسنة السادسة على التوالي، لمؤتمر طلبة الدكتوراه الفلسطينيّين، وهذه المرّة سيتم "أونلاين" نظرًا للتقييدات المفروضة في أعقاب أزمة كورونا.

وسيُبثّ المؤتمر أونلاين يوم السبت المقبل، في صفحة الفيسبوك وقناة اليوتيوب الخاصّين بالمركز، وأكد المركز بأنه سيهتم بأن يكون البثّ بجودة عالية باستخدام التقنيات اللازمة ليوفّر لجمهور المهتمّين تجربة مشاهدة ممتازة.

ومؤتمر طلبة الدكتوراه الفلسطينيّين هو مؤتمر داوم المركز على عقده سنويًّا، ويبني على ما حقّقه من نجاح في مرّات سابقة. ويسعى المؤتمر ليكون منصّة لتقديم أبحاث طلبة الدّكتوراه الفلسطينيّين ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.

والمؤتمر واحد من عدّة نشاطات يقيمها المركز ضمن برنامجه لدعم طلبة الدراسات العليا، وهو برنامج يهدف إلى احتضان طلبة الدراسات العليا الفلسطينيّين، تقديم الدعم والنصح لهم من قبل كبار المحاضرين والمحاضرات الفلسطينيّين، وتوفير إطار يمكنهم من خلاله مناقشة دراساتهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية.

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ويمتدّ المؤتمر من العاشرة والنصف صباحًا حتّى الثالثة بعد الظهر، ويشمل جلستين اثنتين: جلسة فلسطين- مقاربات تاريخيّة واجتماعيّة، وجلسة الهويّة والممارسة في سياقات فلسطينيّة متعدّدة.

وخلال هاتين الجلستين سوف تُطرح دراسات عديدة، متنوّعة ومختلفة، تُناقش قضايا تُقلق الباحث الفلسطينيّ، وتتناول الهمّ الشّعبيّ والاجتماعيّ الفلسطينيّ.

أمّا عن مراحل إعلان تقديم الطّلبات للمشاركة في المؤتمر، مراجعتها، إقرار الطّلبات المقدّمة، وبناء محاور وجلسات المؤتمر فقد رافقتها لجنة أكاديميّة تشمل كلّ من: د. أريج صبّاغ، د. أيمن إغبارية، د. عرين هواري ود. مهنّد مصطفى. واهتمت اللجنة بتحديد معايير أكاديميّة ومهنيّة لإقرار الطّلبات التي اختيرت للمشاركة في المؤتمر والمصادقة عليها.