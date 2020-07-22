شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسي: استمرار الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 أكدت رئيسية الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أن "استمرار الغنوشي على رأس البرلمان خطر على تونس".

وأضافت عبير موسي، أن البرلمان التونسي أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الإرهابيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. Advertisements وتابعت "تنظيم الإخوان لعب دور المظلوم بعد الثورة في تونس". وذكرت أن "الاعتصام يهدف لفضح هوية الإخوان الإرهابية وعملهم التحريضي". واتهمت عبير موسي حركة النهضة بتضليل الناخبين التونسيين. وقالت" نواب النهضة حاولوا اختطاف جلسة البرلمان التونسي".

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