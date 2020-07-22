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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى ناميبيا لدعمها في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية ناميبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار " كوفيد - 19".
وقال محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا سفير غير مقيم لدى جمهورية ناميبيا : " تواصل دولة الإمارات جهودها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لدعم أوجه التنمية كافة في الدول الأفريقية، وتلبية احتياجاتها انطلاقاً من دورها الريادي والإنساني في دعم الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في أوقات الأزمات ".
وأضاف:" تأتي المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى ناميبيا اليوم في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية على مكافحة كوفيد-19 ".
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم، أكثر من 1108 أطنان من المساعدات لأكثر من 75 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
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