صحيفة توضح موقف الإمارات الداعم لقرارات مجموعة العشرين

الأربعاء 22 يوليه 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين «G20»، تعكس ما تحظى به الدولة من ثقة وتقدير واحترام دولياً، خاصة أن القمة تمثل منصة سنوية لممثلي أكبر الاقتصادات العالمية، ويتصاعد دورها في مجال التعاون الدولي في ظل التطورات المتسارعة في العالم والتي كان آخرها التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، اجتماعياً واقتصادياً.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء أن الإمارات عملت بفعالية في إطار اجتماعات مجموعة العشرين، نظراً لدورها الدولي البارز في مجال التنمية العالمية، وتحديداً خلال الأزمة الصحية العالمية الأخيرة، عبر تعزيز التعاون الدولي، لتمكين الدول من مكافحة الوباء، وتخفيف تأثيراته على المجتمعات ذات الظروف الأكثر صعوبة، من خلال خطوات عديدة أهمها بناء جسور إنسانية، وإرسال مساعدات إلى عشرات الدول، وإمداد الفرق الصحية بتجهيزات طبية متنوعة لتعزيز إمكانياتها.

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وذكرت أن موقف الإمارات الداعم لقرارات مجموعة العشرين، تمثل أيضاً في إجراءات إضافية، منها مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات خلال عام 2020 لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة، إلى جانب دورها في دعم البحوث الخاصة بإيجاد علاج ولقاح يسرّع عملية التعافي، ويبشر باستئناف التنمية الدولية.

وأوضحت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الدورة الحالية لقمة العشرين، والتي تتولى رئاستها المملكة العربية السعودية الشقيقة، تركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وهما من الأهداف السامية التي تشكل أساساً في نهج الإمارات الساعي إلى تعظيم مفهوم التكاتف العالمي في مواجهة الأزمات البشرية، وبحث أفضل السبل لتعزيز مشاركة الدولة في القمة المرتقبة للمجموعة في الرياض، نوفمبر المقبل