شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط مخطط إرهابي يستهدف منشآت أمنية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات الأمن التونسية من إيقاف خلية إرهابية نشطت بين عدد من المحافظات الداخلية خطط أفرادها للاعتداء على المنشآت و الدوريات الأمنية.

وأفادت مصادر أمنية تونسية، أن الخلية متكونة من خمسة أفراد من بينهم امرأة، و أن بعض عناصر الخلية فشلوا في الالتحاق بالعناصر الإرهابية الفارة بالجبال، ليشرعوا في تلقي تكوين صناعة المتفجرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النزاع.

وأضافت المصادر، أن الخلية أسست مجموعة للتواصل السري و الآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية للبت في أمرهم.