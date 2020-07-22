شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: اتجاهات مقلقة لكورونا في جنوب أوروبا والبلقان والان نبدء بالتفاصيل

قال مايك ريان رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن هناك اتجاهات مقلقة للعدوى بفيروس كورونا في جنوب أوروبا ومنطقة البلقان. وقال ريان لإذاعة نيوزتوك في أيرلندا مسقط رأسه "لا تزال قطعا الأمريكتان هما البؤرة الساخنة الرئيسية.. أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. لكن المرض بدأ يتسارع في أفريقيا". وتابع قائلا "وحتى في أوروبا، رغم أن المرض أصبح تحت السيطرة بالتأكيد في غرب أوروبا، ما زالت هناك اتجاهات مثيرة للقلق في جنوب أوروبا والبلقان. لذا فإننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد في المحيط الأوروبي. الأمر يستدعي الحرص الدائم".

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