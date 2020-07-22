البنك المركزي: رواتب الموظفين ستُطلق دفعة واحدة قبل العيد

ونقلت الوكالة الرسمية عن البنك قولبه، إن "رواتب الموظفين لشهر تموز مؤمنة، وستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الأضحى". يشتار الى أن رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي تأخرت لاسبوعين او اكثر بسبب العجر المالي التي تواجهه الميزانية العامة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على انخفاض اسعار النفط، بحسب مصادر رسمية.

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