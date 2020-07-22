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مصرع شخص باندلاع حريق في مولدة داخل منزل شمالي بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في مولدة كهربائية وكميات كبيرة من مادة الكاز داخل احدى منازل منطقة الأعظمية مع وجود أشخاص محتجزين بالداخل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني يتدخل ويدفع باكثر من ٥ فرق اطفاء وانقاذ ويباشرون بعملية الاقتحام في محاولة للانقاذ من في الداخل"، لافتا الى أنه "تم العثور على جثة مشغل المولدة متفحمة بالكامل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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