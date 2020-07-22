مصرع شخص باندلاع حريق في مولدة داخل منزل شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في مولدة كهربائية وكميات كبيرة من مادة الكاز داخل احدى منازل منطقة الأعظمية مع وجود أشخاص محتجزين بالداخل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني يتدخل ويدفع باكثر من ٥ فرق اطفاء وانقاذ ويباشرون بعملية الاقتحام في محاولة للانقاذ من في الداخل"، لافتا الى أنه "تم العثور على جثة مشغل المولدة متفحمة بالكامل".
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