وزير الخارجية الإثيوبي: النيل لنا

وقال أندارجاشو، باللغة الأمهرية عبر "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا"، بحسب "روسيا اليوم".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أعلن، أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء السد بسبب موسم هطول الأمطار.