أعرب وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، الأربعاء، سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.
وقال أندارجاشو، باللغة الأمهرية عبر "تويتر": "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا"، بحسب "روسيا اليوم".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أعلن، أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء السد بسبب موسم هطول الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإثيوبي: النيل لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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