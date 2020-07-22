النقل: أنباء تعيين مستشار للوزير بشؤون الإعلام غير صحيحة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما تداولته وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين السيد فالح هادي مستشار لوزير النقل بشؤون الاعلام غير صحيح وان درجة مستشار هي من الدرجات الخاصة ولا توجد في الوزارة درجة بهذا العنوان".



وأكدت أن "هادي تم تكليفه في مقر الوزارة ضمن فريق قسم الاعلام والاتصال الحكومي للاستفادة من اختصاصه في مجال الاعلام وليس كما ذكر كمستشار لوزير النقل"، مشيرة الى أن "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي قد نفى في وقت سابق تعيين اي شخصية بصفة مستشار له وبأي اختصاص".

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