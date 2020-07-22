دفن جثامين 77 متوفيا بكورونا في النجف خلال الـ24 ساعة الماضية





وأوضحت، أن "الفريق قام باستقبال وتجهيز ودفن جثامين (77) متوفيا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعوا بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى وحسب التالي: (بغداد ٢٣ متوفيا، النجف ١٨، البصرة ١١، بابل ٨، واسط ٥، ذي قار ٤، الديوانية ٣، ميسان 2، كركوك 2، ومتوف واحد في المثنى)". وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أبطال الفريق التطوعي التابع للواء الثاني في الحشد الشعبي وطبابة الحشد الشعبي يواصلون عملية استقبال وتجهيز ودفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف".وأوضحت، أن "الفريق قام باستقبال وتجهيز ودفن جثامين (77) متوفيا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعوا بين العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى وحسب التالي: (بغداد ٢٣ متوفيا، النجف ١٨، البصرة ١١، بابل ٨، واسط ٥، ذي قار ٤، الديوانية ٣، ميسان 2، كركوك 2، ومتوف واحد في المثنى)". وأضاف، أن "عدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى تاريخ اليوم الاربعاء وصل الى (٣٥٤٩) متوفيا من كافة المحافظات، وبينهم اربعة من الديانة المسيحية ومتوف واحد سعودي الجنسية من مدينة الاحساء".

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