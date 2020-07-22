بيان من الداخلية بشأن الحجز الالكتروني للحصول على جواز السفر

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، بياناً أعلن فيه بدء الحجز الالكتروني للحصول على جواز السفر.

وقال المكتب، "نود أن ننوه أن بإمكان المواطنين الراغبين بالحجز الإلكتروني للحصول على جواز السفر الدخول على الرابط الآتي http://iraqinationality.gov.iq/". وأضاف المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذه الخطوة من وزارة الداخلية جاءت للحفاظ على سلامة المواطنين من جائحة كورونا".

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